Ремонт поврежденной паводком дамбы в Якутске обойдется в 15 млн рублей

В Якутске проводятся аварийно-восстановительные работы на дамбе, которая была повреждена во время весеннего паводка. Контракт заключен ООО «Форас».

Как пишет ИА SakhaNews со ссылкой на республиканское министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, стоимость работ оценивается в 14,8 млн рублей.

В мае вышедшая из берегов река Лена затопила окрестности Якутска. Скальный грунт под напором воды сполз на двух участках дамбы. Поврежден откос реки.

Устранения последствий паводка обсуждались на совещании у президента Владимира Путина.

В Якутске из-за угрозы паводка 15 мая был введен режим ЧС.