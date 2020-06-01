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Возбуждено дело после гибели двух детей на реке в Алтайском крае

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В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели двух детей в Завьяловском районе. Как выяснили следователи, днем 30 мая четверо мальчиков пошли купаться на реку Кулунда без присмотра взрослых. На берегу они увидели лодку, на которой решили покататься.

Двое детей четырех и пяти лет сели в нее, но сильный ветер стал относить судно от берега, и мальчики, испугавшись, спрыгнули в воду, не умея плавать. «В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей», — сообщили в управлении СК по региону, передает altapress.ru.

Как сообщалось 14 мая, в Нововаршавском районе Омской области на реке Тугочайка погиб 13-летний мальчик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Не умевший плавать подросток ушел рыбачить на реку в 70 м от своего дома в селе Заречном и утонул. По версии следствия, мальчик зашел в воду недалеко от берега, но попал в глубоководную яму.

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