Дело возбудили после взрыва баллона с газом под Омском

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело по факту пожара, который возник 30 мая в четырехквартирном доме в поселке Береговом после взрыва газового баллона. В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе двое маленьких детей.

По данным следствия, утечка бытового газа произошла во время заправки баллона емкостью 800 л. Начался пожар, дом барачного типа на четыре квартиры сгорел полностью, пишет ИА «Город55».

В результате происшествия пострадали двое детей 2017 и 2019 годов рождения. Медики оказали им помощь на месте. Двое мужчин получили ожоги до 50% тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи уже осмотрели место пожара. Причины его возникновения устанавливаются.

В мае сообщалось, что в Омске с начала года произошло почти 1,3 тыс. пожаров. Количество возгораний сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10%.