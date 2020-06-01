Сбербанк устранил сбой в работе своего онлайн-приложения

Проблемы в работе приложения «Сбербанк Онлайн» полностью устранены. Об этом сообщили в понедельник, 1 июня, в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва». В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее в этот же день клиенты банка сообщили, что столкнулись со сбоем в работе приложения «Сбербанк Онлайн». Согласно данным Downdetector, утром в понедельник поступило более 560 отзывов о неполадках с сервисами Сбербанка, передает НСН. Большинство пользователей не могли перевести деньги, некоторые жаловались на сбои в работе сайта. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, уточняет RT.

30 мая пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе приложения социальной сети для операционной системы Android (41%). При этом 38% жалоб связано со сбоями в работе веб-версии сайта, а 20% пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad испытывали трудности с приложением Twitter для операционной системы iOS.