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Сбербанк устранил сбой в работе своего онлайн-приложения

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Проблемы в работе приложения «Сбербанк Онлайн» полностью устранены. Об этом сообщили в понедельник, 1 июня, в пресс-службе кредитной организации.

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«Сегодня у части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в «Сбербанк Онлайн». В настоящее время все системы работают в штатном режиме», — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва». В банке принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее в этот же день клиенты банка сообщили, что столкнулись со сбоем в работе приложения «Сбербанк Онлайн». Согласно данным Downdetector, утром в понедельник поступило более 560 отзывов о неполадках с сервисами Сбербанка, передает НСН. Большинство пользователей не могли перевести деньги, некоторые жаловались на сбои в работе сайта. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, уточняет RT.

30 мая пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети Twitter. Чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе приложения социальной сети для операционной системы Android (41%). При этом 38% жалоб связано со сбоями в работе веб-версии сайта, а 20% пользователей смартфонов iPhone и планшетов iPad испытывали трудности с приложением Twitter для операционной системы iOS.

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