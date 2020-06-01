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Заболевший COVID-19 бельгийский принц признался в нарушениях карантина

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Danny Gys
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Бельгийский принц Иоахим, заболевший коронавирусом в конце мая в Испании, признался в несоблюдении необходимых мер карантина и заявил о готовности понести наказание. Об этом сообщил 1 июня бельгийский телеканал RTBF.

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В распространенном через своего адвоката Мариано Агуайо Фернаднеса де Кордова заявлении принц «извинился за несоблюдение всех мер изоляции в Испании, искренне раскаялся и выразил готовность принять все последствия».

Племянник короля Бельгии Филиппа и сын принцессы Астрид принц Иоахим 24 мая отправился в Мадрид для прохождения учебной стажировки, но в этот же день выехал поездом в Кордову (Андалусия), где 26 мая встретился на вечеринке с друзьями и членами семьи. Всего в мероприятии участвовали 27 человек.

На следующий день у принца появились симптомы коронавируса, а 28 мая он получил положительный тест на COVID-19.

Испания недавно разрешила проведение частных собраний и встреч в количестве до 15 человек. Поскольку число участников монаршей вечеринки значительно превысило количество допустимых гостей, власти Андалусии сообщили об этом в компетентные органы.

Накануне власти Испании заявили о намерении в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это будет третий этап снятия ограничений, который продлится с 8 по 21 июня.

В этой стране, по данным портала Worldometers по состоянию на 1 июня, коронавирусом заразились более 280 тыс. человек, скончались 27 127 пациентов.

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