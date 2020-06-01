Муниципалитеты Ростовской области получили новую коммунальную технику

Для 11 районов Ростовской области закупили новую коммунальную технику. Стоимость машин составила более 110 млн рублей.

По данным правительства региона, для нужд муниципалитетов приобретено 30 единиц техники, пишет RostovGazeta. Машины получили Боковский, Зерноградский, Красносулинский, Заветинский, Зимовниковский, Песчанокопский, Обливский, Тацинский и Советский районы.

Средства на приобретение техники были выделены из областного и местных бюджетов. Всего до конца года планируют закупить 47 единиц техники для 18 муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что новую технику получили лесные хозяйства в Омской области.