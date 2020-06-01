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«Смейтесь, это красиво»

Репортёр газеты «Цзинцзи жибао» Цяо Шэньин прибыла в Ухань 29 января. Со временем она решила не только писать статьи о борьбе с пандемией в городе, но и делать зарисовки самых трогательных моментов
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Фото: Цяо Шэньин
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Она хотела рисовать улыбающиеся лица медиков, ведь тогда сотрудники больниц были напряжены — некоторые даже плакали во время интервью. Чтобы поднять настроение собеседников, она просила их рассказывать о том, что делает их счастливыми. Она хочет, чтобы больше людей видели улыбающиеся лица врачей и черпали силы из их оптимизма.

Пэн Чжиюн, директор отделения интенсивной терапии в Центральной южной больнице Университета Уханя отмечал китайский Новый год фастфудом с коллегами. В этот день он вместе с ними успешно вылечил критического пациента — первым в провинции Ухань.

— Друзья, когда вы все станете здоровы, мы сможем расслабиться, — пожелал он коллегам.

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Фото: Цяо Шэньин

Главный врач больницы Сянъя при университете Чжуннань Пань Пиньхуа провёл весенний фестиваль в борьбе с коронавирусом. Самый счастливый момент за всё это время, по словам медика, когда поправлялись его пациенты.

— Самая низкая смертность, самый высокий показатель успешных спасений — это наше желание, — говорит он.

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Фото: Цяо Шэньин

У Аньхуа является членом группы экспертов по профилактике и контролю в национальной академии здравоохранения. Он считает, что для инфекционных заболеваний профилактика важнее всего.

— Поскольку я приехал в Ухань, я должен и могу сделать всё возможное, — считает эксперт.

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Фото: Цяо Шэньин

Хуан Янь — замглавы инфекционного отделения больницы Сянъя при университете Чжуннань. До прибытия в Ухань она работала в округе Чанша провинции Хунань. У неё достаточно медицинского опыта и психологической готовности реагировать на эпидемию и её последствия. Но на вопрос о своей семье она смогла лишь улыбнуться и расплакалась.

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