«Смейтесь, это красиво»

Она хотела рисовать улыбающиеся лица медиков, ведь тогда сотрудники больниц были напряжены — некоторые даже плакали во время интервью. Чтобы поднять настроение собеседников, она просила их рассказывать о том, что делает их счастливыми. Она хочет, чтобы больше людей видели улыбающиеся лица врачей и черпали силы из их оптимизма.

Пэн Чжиюн, директор отделения интенсивной терапии в Центральной южной больнице Университета Уханя отмечал китайский Новый год фастфудом с коллегами. В этот день он вместе с ними успешно вылечил критического пациента — первым в провинции Ухань.

— Друзья, когда вы все станете здоровы, мы сможем расслабиться, — пожелал он коллегам.

Фото: Цяо Шэньин

Главный врач больницы Сянъя при университете Чжуннань Пань Пиньхуа провёл весенний фестиваль в борьбе с коронавирусом. Самый счастливый момент за всё это время, по словам медика, когда поправлялись его пациенты.

— Самая низкая смертность, самый высокий показатель успешных спасений — это наше желание, — говорит он.

Фото: Цяо Шэньин

У Аньхуа является членом группы экспертов по профилактике и контролю в национальной академии здравоохранения. Он считает, что для инфекционных заболеваний профилактика важнее всего.

— Поскольку я приехал в Ухань, я должен и могу сделать всё возможное, — считает эксперт.

Фото: Цяо Шэньин

Хуан Янь — замглавы инфекционного отделения больницы Сянъя при университете Чжуннань. До прибытия в Ухань она работала в округе Чанша провинции Хунань. У неё достаточно медицинского опыта и психологической готовности реагировать на эпидемию и её последствия. Но на вопрос о своей семье она смогла лишь улыбнуться и расплакалась.