Пожилой инвалид погиб при пожаре в Нижнем Тагиле

Пенсионер погиб в результате пожара в частном доме в Нижнем Тагиле. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Пожар произошел в селе Петрокаменском в ночное время. Соседи, заметив возгорание, вызвали пожарных. Открытое горение было оперативно ликвидировано, в доме обнаружили тело пенсионера 1939 года рождения. Инвалид скончался от отравления продуктами горения. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Еще три пожара в Нижнем Тагиле произошли в частных банях, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек. Площадь горения составила 10 кв. м.