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Мужчина утонул в реке Сакмара в Оренбурге

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В реке Сакмара в Оренбурге утонул мужчина. Его тело обнаружили и вытащили из воды прохожие, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в воскресенье, 31 мая. Что именно стало причиной утопления мужчины, неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы, пишет РИА «Оренбуржье».

На минувшей неделе в Сакмаре были найдены три тела. До последнего случая с разницей в один день в реке утонули два 15-летних подростка.

Всего в Оренбуржье за неделю зафиксировано пять случаев гибели людей на водных объектах. Среди них трое несовершеннолетних.

Ранее 1 июня сообщалось, что ранний купальщик погиб в Волгоградской области. 38-летний мужчина не рассчитал сил и утонул.

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