Виновника ДТП с пятью погибшими осудили в Ставропольском крае

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении водителя грузовика, который совершил ДТП с автобусом. В результате аварии погибли пять человек.

ДТП произошло в августе 2019 года на дороге Астрахань–Элиста–Ставрополь. По данным правоохранительных органов, водитель грузовика выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом. Рейсовый транспорт ехал из Волгограда в Ставрополь.

Пять человек погибли, еще 14 получили травмы. Четырем пострадавшим нанесен тяжкий вред здоровью, сообщает NewsTracker.

По решению суда водитель грузовика лишен права управления транспортными средствами на три года. Его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить 800 тыс. рублей пострадавшим сторонам в качестве компенсации морального вреда.