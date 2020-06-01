Дилерские центры Hyundai возобновили работу в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области возобновили свою работу официальные дилерские центры компании Hyundai. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 июня.

Функционирование дилерских центров в Москве было приостановлено с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Между тем с 12 мая московским дилерам была разрешена работа по техобслуживанию автомобилей и продаже запчастей к ним.

С апреля 2020 года автомобили Hyundai, представленные на российском рынке, можно забронировать с помощью нового онлайн-сервиса.

Для покупки автомобиля с помощью сервиса онлайн-бронирования клиент на официальном сайте Hyundai должен выбрать понравившуюся модель, заказать ее доставку в дилерский центр, с которым нужно будет подписать договор, и внести предоплату.

15 мая стало известно, что осенью 2020 года Hyundai выведет на российский рынок полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.