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Дилерские центры Hyundai возобновили работу в Москве и Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Москве и Московской области возобновили свою работу официальные дилерские центры компании Hyundai. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 июня.

Функционирование дилерских центров в Москве было приостановлено с 28 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Между тем с 12 мая московским дилерам была разрешена работа по техобслуживанию автомобилей и продаже запчастей к ним.

С апреля 2020 года автомобили Hyundai, представленные на российском рынке, можно забронировать с помощью нового онлайн-сервиса.

Для покупки автомобиля с помощью сервиса онлайн-бронирования клиент на официальном сайте Hyundai должен выбрать понравившуюся модель, заказать ее доставку в дилерский центр, с которым нужно будет подписать договор, и внести предоплату.

15 мая стало известно, что осенью 2020 года Hyundai выведет на российский рынок полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.

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