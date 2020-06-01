В Минздраве заявили об исторически низком уровне детской смертности

В России сегодняшний показатель детской смертности — один из самых низких за всю историю. Такое заявление в понедельник. 1 июня, сделал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня в РФ один из самых низких за всю историю показателей детской смертности, это говорит о том, что то внимание и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», — сказал глава ведомства.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что система регистрации причин смерти в России — одна из самых точных в мире. Посмертный диагноз ставится после проведения патологоанатомического вскрытия.

27 мая Минздрав России утвердил новые методические рекомендации по ведению статистики заболеваемости и смертности из-за COVID-19 на основе принципов Международной классификации болезней ВОЗ. Согласно документу, бессимптомные инфицированные коронавирусом не будут включаться в статистику заболеваемости и смертности.

21 мая Мурашко заявил о снижении общего уровня смертности в России. По его словам, в 2019 году данный показатель снизился с 12,5 до 12,3 случая на тысячу человек. При этом чиновник отметил, что продолжительность жизни россиян увеличилась.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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