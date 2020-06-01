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В конкурсе «Большая перемена» приняли участие уже свыше 600 тыс. человек

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На конкурсе «Большая перемена» зарегистрировались более 600 тыс. школьников. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

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«Прекрасный конкурс «Большая перемена» идет в России уже несколько месяцев, хочу поздравить участников — нас уже более 600 тыс.», ― сказал он на открытии онлайн-фестиваля по случаю Международного дня защиты детей.

Также Кириенко отметил, что скоро начнется второй этап конкурса, во время которого участники должны будут решать практические задачи, которые для них специально подготовили российские компании.

Конкурс стартовал 28 марта, участие в нем могут принять учащиеся 8–10-х классов. Регистрация продлится до 23 июня. Сначала участникам предстоит дистанционный этап с выполнением мотивационного задания и работы с кейсами, а очный этап и финал пройдут в октябре.

Предполагается, что в полуфинал конкурса выйдут 6 тыс. школьников, а до финала дойдут 1,2 тыс. человек. Победителями станут 300 учащихся 8–9-х классов и 300 десятиклассников.

Победителей ждут награды. Десятиклассники получат денежный приз размером 1 млн рублей, который они смогут потратить на оплату учебы, ипотеки или стартапа. Учащиеся 8–9-х классов получат по 200 тыс. рублей, которые можно будет потратить на допобразование или приобретение образовательных гаджетов. Кроме того, все финалисты конкурса отправятся в образовательный центр «Артек».

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