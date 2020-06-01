Шестилетнего ребенка утопили в пруду в Татарстане

В Татарстане мужчину задержали по подозрению в убийстве малолетнего ребенка. Тело шестилетнего мальчика нашли в зарослях возле пруда.

О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать. В ходе поисков в прибрежной зоне дамбы у Актанышских прудов нашли одежду пропавшего, а в 10 м от водоема в зарослях обнаружено тело мальчика с затылочной травмой головы.

По версии следствия, накануне ребенок поздно вечером катался на велосипеде с соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 23-летний мужчина решил искупаться и потащил ребенка в пруд, после чего утопил, сообщает ИА «Татар-информ». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

В правоохранительных органах уточнили, что у мужчины уже есть судимость.