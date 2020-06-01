Прямой эфир

Второй этап снятия ограничений стартовал в Тюменской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области перешли ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее решение 30 мая принял губернатор региона Александр Моор, изменения внесены в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Дома — два: как Россия прожила месяцы самоизоляции
Отечественное здравоохранение устояло, но ВВП потерял 7–8 трлн рублей

Второй этап снятия ограничений предусматривает открытие непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м. Также разрешено возобновить работу организациям дополнительного профессионального образования, пишет Megatyumen.ru.

В школах учителя смогут проводить очные консультации для учеников 11-х классов, связанные с подготовкой к ЕГЭ.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. 25 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.

Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Ранее аналитики подсчитали для «Известий», что российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей. По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн.

к

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ставропольском крае режим самоизоляции продлили до 7 июня
В Рязанской области с 1 июня снимут ряд ограничений по коронавирусу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020