Второй этап снятия ограничений стартовал в Тюменской области

В Тюменской области перешли ко второму этапу снятия ограничений. Соответствующее решение 30 мая принял губернатор региона Александр Моор, изменения внесены в постановление № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Второй этап снятия ограничений предусматривает открытие непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м. Также разрешено возобновить работу организациям дополнительного профессионального образования, пишет Megatyumen.ru.

В школах учителя смогут проводить очные консультации для учеников 11-х классов, связанные с подготовкой к ЕГЭ.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. 25 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.

Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Ранее аналитики подсчитали для «Известий», что российский ВВП за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7–8 трлн рублей. По мнению экспертов, продление карантина в Москве обойдется еще в 250–400 млрд рублей, а совокупные потери составят 1,3–1,7 трлн.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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