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Мужчина погиб во время купания в Волгоградской области

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Ранний купальщик погиб в Волгоградской области. 38-летний мужчина не рассчитал сил и утонул.

Трагедия произошла в Старополтавском районе. По данным спасателей, мужчина вместе с друзьями отдыхал на берегу Волги. В какой-то момент местный житель решил искупаться, при этом оборудованных мест для купания на территории нет. Мужчина утонул.

Тело погибшего спасатели извлекли из воды в районе хутора Шпаки. Установлено, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Следователи начали проверку по факту инцидента.

В конце мая двое детей утонули в озере в Красноярском крае. Несовершеннолетние пошли купаться без присмотра взрослых, при этом вода была слишком холодной.

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