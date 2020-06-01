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Центр здоровья детей в Москве возобновил плановую госпитализацию

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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В Минздраве России сообщили о возобновлении плановой госпитализации пациентов в ведомственном Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ). Об этом написал в своем Telegram-канале замглавы министерства Олег Салагай в понедельник, 1 июня.

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«Для всех детей, нуждающихся в помощи, с сегодняшнего дня, с соблюдением всех мер предосторожности, в НМИЦ здоровья детей возобновляется плановая госпитализация», — отметил чиновник.

Ранее медучреждение было перепрофилировано для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Как уточнил Салагай, за весь период работы с COVID-19 центр принял 401 ребенка с коронавирусом.

«На сегодняшний день, заботами специалистов, более 300 детей полностью выздоровели и были выписаны домой», — заявил он.

Также замминистра здравоохранения поздравил россиян с Международным днем защиты детей.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что больше половины коек в городских больницах для пациентов с коронавирусом свободны. Уже на следующий день градоначальник объявил, что плановая госпитализация в больницах Москвы возобновится с 1 июня.

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По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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