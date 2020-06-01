Астронавты Crew Dragon перешли на борт МКС

Crew Dragon успешно пристыковался к МКС. Это первый в истории случай, когда это сделал не государственный, а частный пилотируемый корабль. Аппарат доставил на международную космическую станцию астронавтов Дугласа Хёрли и Роберта Бенкена. Сближение с МКС началось почти за два часа до стыковки, которая произошла с опережением графика. С успешной стыковкой коллег уже поздравили в «Роскосмосе». Ранее астронавты Crew Dragon показали виды Земли из космоса. Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли провели экскурсию по кораблю, показав его внутреннее убранство, дошли и до грузового отсека. Кроме того, зрителям продемонстрировали игрушку — динозавра Space Dino, на которую еще задолго до старта Crew Dragon многие обратили внимание. Благодаря плюшевому зверьку астронавты понимают, когда наступает состояние невесомости. Илон Маск уверен: человечество может гордиться проектом. Сам бизнесмен признался: его захватывают эмоции. За запуском на космодроме наблюдали Дональд Трамп и вице-президент США Майк Пенс. Это первый за последние девять лет пилотируемый полёт США.