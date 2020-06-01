Правительство не поддержало законопроект о выплатах домохозяйкам

Правительство России не поддержало законопроект о выплатах в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ) для домохозяек. Об этом говорится в отзыве кабмина, размещенном 1 июня в базе данных нижней палаты парламента.

«Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены», — говорится в документе.

С учетом изложенного, кабмин не поддержал законопроект.

Проект закона о ежемесячных выплатах в размере 12 130 рублей для домохозяек внесла на рассмотрение депутатов Государственной думы фракция ЛДПР. Документом предусматривалась поддержка от государства лицам, ведущим домашнее хозяйство. Порядок выплат должен был определить Минтруд.

Как сказано в проекте закона, под домашним хозяйством подразумеваются уборка дома, готовка, уход за детьми и родителями в возрасте, а также инвалидами с детства первой группы, и остальные домашние дела, отмечает «Газета.ру».

Право на пособие могли иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.