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Более 420 тыс. семей получили материнский капитал в 2020 году

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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С начала 2020 года более 420 тыс. семей получили материнский капитал. Об этом 1 июня на совещании в правительстве заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«На 30 мая 2020 года 421 тыс. наших семей получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе 135,4 тыс. семей получили сертификат в беззаявительном порядке», — рассказала она.

Ранее, 28 мая, в Пенсионном фонде России сообщили, что за всё время действия программы материнского капитала более 7,3 млн российских семей получили поддержку на сумму 2,7 трлн рублей.

Первый сертификат на маткапитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки составлял 250 тыс. рублей, в январе 2020 года сумма была увеличена в 2,5 раза, а сама программа расширена. Теперь за первого ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года также полагается материнский капитал в размере 466 617 рублей.

В апреле ВЦИОМ и ДОМ.РФ обнародовали исследование, согласно которому в ближайшие пять лет завести ребенка собираются 11,8 млн российских семей, из которых около 7,1 млн могут потратить материнский капитал на покупку жилья.

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