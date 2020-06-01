Умер митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 1 июня на сайте Чебоксарской митрополии.

«1 июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

Митрополит родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанского района Рязанской области. В 1945 году он получил среднее образование. В мае 1955 года вступил в число братии Троице-Сергиевой лавры и был назначен помощником ризничного и посошником наместника. В сентябре 1984 года возведен в сан архиепископа. В феврале 2001 года возведен в сан митрополита.

По благословению митрополита Варнавы в Чебоксарско-Чувашской епархии создан Православный миссионерский центр, ведущий активную борьбу с многочисленными сектами, развернувшими свою деятельность на территории Чувашской Республики.

Во многих приходах открыты Дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан, организована благотворительная служба помощи неимущему населению. Священнослужители епархии окормляют места лишения свободы.