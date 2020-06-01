В Турции сняли ограничения на перемещение между городами. В стране открылись рестораны, кафе, парки, музеи, спортплощадки и пляжи.

В Румынии разрешили поездки внутри страны и за её пределами наземным транспортом. Власти отменили запрет на бесконтактные виды спорта и на собрания до 500 человек.

В Сербии разрешили массовые мероприятия до тысячи человек на открытом воздухе.

Эстония разрешила въезд людям из ЕС, стран Шенгена, а также прибывающим из Великобритании. В страну пускают тех, у кого нет симптомов коронавируса. Власти разрешили собрания до 100 человек вместо разрешённых прежде 50.

Украина возобновила межобластные перевозки всеми видами транспорта. В стране заработали спортзалы и бассейны.

На Кипре открылись музеи, библиотеки, памятники и некоторые отели. Круизным лайнерам разрешили заходить в порты страны для дозаправки и ремонта.

В Грузии открылись рестораны и торговые центры под открытым небом. Дистанция между столами в кафе должна быть не менее двух метров.

В Греции начали работать гостиницы, летние кинотеатры, бассейны, массажные салоны, салоны татуировок и библиотеки. Власти страны разрешили проведение свадеб.