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Карантин сняли на Чаяндинском месторождении

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Фото: ТАСС/ГУ МЧС России по РС
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На территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, питающего газопровод «Сила Сибири», полностью сняли режим карантина, говорится в указе главы Якутии Айсена Николаева.

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«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении с 1 июня», — отмечается в документе, сообщает «Интерфакс».

Режим карантина оставался на участках месторождения, где находятся изоляторы и госпиталь.

На Чаяндинском месторождении расположено 34 вахтовых поселка, где размещались более 10 тыс. человек. Из-за вспышки коронавирусной инфекции власти Якутии в середине апреля объявили там карантин.

На месторождении работает аэромобильный госпиталь МЧС, специалисты провели более тысячи скрининговых осмотров рабочих. В состав комплекса входит мобильная диагностическая лаборатория, а также оборудование для компьютерной томографии и рентгенографии и аппараты ИВЛ.

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