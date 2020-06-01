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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск поблагодарил 31 мая директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за поздравления в связи с удачным запуском корабля Crew Dragon.

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«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», ― написал он на своей странице в Twitter.

При этом сама запись была сделана на русском языке, передает «Газета.ru».

Накануне Рогозин через микроблог поздравил Маска и SpaceX с удачным стартом. Он также подчеркнул, что ему понравилась шутка Маска про батут, и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал 30 мая. Это была вторая попытка запуска. Первая, за два дня до этого, не состоялась из-за метеоусловий. 31 мая корабль успешно состыковался с МКС, космонавты перешли на борт космической станции.

Это первый с 2011 года запуск американского корабля к МКС и первый запуск пилотируемого корабля для SpaceX. В последние девять лет космонавтов и астронавтов доставляли только российские «Союзы».

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