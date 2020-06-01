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В первый день лета в Салехарде выпал снег

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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Снег выпал в первый день лета в Салехарде, он быстро растаял, не успев образовать снежный покров. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

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«Такое последние годы случается в начале лета», — цитирует его «Газета.ру». По словам синоптика, лето в Салехарде, согласно прогнозам, будет теплее, чем обычно

Снег выпадает в столице Ямала в первую неделю лета уже третий год подряд.

В конце мая в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе прошел сильный снегопад. Выпадение осадков сопровождалось резким падением температуры.

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