В первый день лета в Салехарде выпал снег

Снег выпал в первый день лета в Салехарде, он быстро растаял, не успев образовать снежный покров. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.

«Такое последние годы случается в начале лета», — цитирует его «Газета.ру». По словам синоптика, лето в Салехарде, согласно прогнозам, будет теплее, чем обычно

Снег выпадает в столице Ямала в первую неделю лета уже третий год подряд.

В конце мая в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе прошел сильный снегопад. Выпадение осадков сопровождалось резким падением температуры.