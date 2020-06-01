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Цена нефти WTI начала снижаться после рекордного роста

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Фото: ТАСС/Андронов Алексей
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Цены на июльские фьючерсы нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX опустились до $35,2 после роста в мае. Об этом свидетельствуют данные торгов на 1 июня.

К настоящему времени цена опустилась на $0,29 (на 0,82%), хотя накануне поднялась на 5,3%. При этом за май был зафиксирован рост этой марки нефти на 88,4% впервые с 1983 года, передает «Интерфакс».

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне также снизилась ― до $37,51 за баррель, что на 0,87% ниже цены на закрытии биржи 31 мая.

20 мая в Минэнерго заявили о восстановлении спроса на нефть в мире в мае на 20%. Эксперты указали, что на рост мировых котировок нефти положительно повлияли вступление в силу нового соглашения ОПЕК+ и дополнительное сокращение добычи ближневосточными поставщиками.

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