Прямой эфир
Сюжет:

Более 100 мм осадков выпало за три дня в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 100 мм осадков выпало в Москве за 29–31 мая. Об этом 1 июня рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Только за последние три дня выпало более 100 мм осадков, что составляет почти 200% месячной нормы», — приводит ее слова «РИА Новости».

За 31 мая в столице выпало 34 мм осадков, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий был установлен в 1977 году — 22,5 мм. В целом, минувший май оказался самым дождливым с 1933 года. Тогда выпало 131,7 мм. В 2020 году — 159,9 мм осадков.

«В целом эта весна оказалась с рекордным количеством осадков — выпало 240,4 мм. Прежний рекорд был в 2013 году и был связан с тем, что в том году было очень много снега, и накопленное количество осадков пришлось больше на первый месяц весны за счет снежного снеготаяния. Так что самый дождливый май и самая дождливая весна», — добавила она.

Как сообщили агентству в экстренных службах Москвы, за минувшие выходные в столице сильными порывами ветра повалило более 340 деревьев, 78 автомобилей были повреждены. Кроме того, в районе Митино на северо-западе города затопило 40 гаражей, пишет «Газета.ру».

Накануне в столичном метеобюро сообщили, что в Москве за три дня выпало около 185% месячной нормы осадков. До 22:00 вторника 2 июня в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев за сутки
В МЧС рассказали о последствиях дождей в Подмосковье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020