Более 100 мм осадков выпало за три дня в Москве

Более 100 мм осадков выпало в Москве за 29–31 мая. Об этом 1 июня рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Только за последние три дня выпало более 100 мм осадков, что составляет почти 200% месячной нормы», — приводит ее слова «РИА Новости».

За 31 мая в столице выпало 34 мм осадков, что стало новым рекордом для этого дня. Предыдущий был установлен в 1977 году — 22,5 мм. В целом, минувший май оказался самым дождливым с 1933 года. Тогда выпало 131,7 мм. В 2020 году — 159,9 мм осадков.

«В целом эта весна оказалась с рекордным количеством осадков — выпало 240,4 мм. Прежний рекорд был в 2013 году и был связан с тем, что в том году было очень много снега, и накопленное количество осадков пришлось больше на первый месяц весны за счет снежного снеготаяния. Так что самый дождливый май и самая дождливая весна», — добавила она.

Как сообщили агентству в экстренных службах Москвы, за минувшие выходные в столице сильными порывами ветра повалило более 340 деревьев, 78 автомобилей были повреждены. Кроме того, в районе Митино на северо-западе города затопило 40 гаражей, пишет «Газета.ру».

Накануне в столичном метеобюро сообщили, что в Москве за три дня выпало около 185% месячной нормы осадков. До 22:00 вторника 2 июня в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.