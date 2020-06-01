Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»

Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки. Об этом 1 июня сообщили в операторе газотранспортной системы Германии Gascade.

Газопровод заработал в привычном режиме — на транспортировку газа из России через Белоруссию и Польшу в Германию. Около 6:00 (мск) в Gascade сообщили о прекращении реверсивного потока из Германии в Польшу.

С 6:00 до 7:00 (мск) было прокачано 24,5 млн киловатт-часов из забронированных 36,1 млн. Таким образом, зарезервированные мощности газопровода были задействованы примерно на 68%.

Транзит газа через трубопровод Ямал–Европа в Германию снова прекратился 28 мая. В этот день прием топлива на границе Германии с Польшей был равен нулю.

Отмечается, что долгосрочный контракт на транспортировку газа по магистрали закончился 17 мая. После этого загрузка трубопровода распределяется через аукцион на различный срок: от нескольких часов до года.

Вместе с тем, 25 мая транзит по тркбопроводу Ямал–Европа упал до десятой части от пропускной способности газопровода. На следующий день поток полностью был остановлен.

Протяженность газопровода«Ямал-Европа» свыше двух тыс. км. Он расположен на маршруте от Торжка до Франкфурта-на-Одере. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.