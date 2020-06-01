В России за сутки выявлено 9035 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Москве ― 2297, Подмосковье ― 728 и Санкт-Петербурге ― 364.

При этом в стране за последние 24 часа от коронавируса скончались 162 человек, а вылечились — 3994.

В общей сложности число выявленных случаев заболевания достигло 414 878, из них умерли 4855 пациентов, выздоровели — 175 877.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в России.

25 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что уже 23 региона готовы приступить к первому этапу снятия ограничительных мер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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