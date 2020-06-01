Природный пожар на Итурупе не могут потушить вторые сутки

Вторые сутки продолжается тушение пожара на острове Итуруп. Горит территория в районе озера Танковое. Огонь охватил площадь около 26 га.

Как уточнили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ОКУ «Управление ППС», сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 31 мая в 20:13. На место незамедлительно выдвинулся пожарный расчет. К 2:00 пожаром было охвачено уже 26 га.

Сейчас на место возгорания направлена добровольная пожарная дружина. Помощь в тушении оказывают военные. Используется беспилотный летательный аппарат. Ситуацию контролирует оперативный штаб.

30 мая сообщалось, что в Хабаровском крае особый противопожарный режим действовал на территории 15 районов. Там также ввели запрет на посещение лесов.