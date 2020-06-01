Военно-транспортной авиации исполнилось 89 лет

Военно-транспортной авиации — 89 лет. Объединение входит в состав ВКС России, на ее вооружении только новейшая техника: от легких до сверхтяжелых

военно-транспортных самолетов. В составе — тысячи отлично подготовленных десантников. Их задачи — эвакуация, перевозка, доставка, гуманитарные рейсы.