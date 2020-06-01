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Пьяный водитель сбил пешехода в Оренбурге

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В Оренбурге водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода. Об этом 31 мая сообщило «РИА 56» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Полицейские установили, что 41-летний водитель сбил пешехода, когда тот шел по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

Медицинское освидетельствование водитель проходить отказался. В отношении него составили ряд административных протоколов, в том числе по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, пишет «Федеральное агентство новостей».

31 мая байкер в Санкт-Петербурге на полной скорости врезался в автомобиль, перелетел через него и выжил.

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