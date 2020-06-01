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Байкер врезался в иномарку в Петербурге

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Байкер в Санкт-Петербурге на полной скорости врезался в автомобиль. Об этом 31 мая сообщило «Федеральное агентство новостей».

ДТП произошло на Васильевском острове вечером в воскресенье, 31 мая. При столкновении с иномаркой байкер вылетел из мотоцикла и выжил.

Согласно кадрам с камеры видеонаблюдения, мотоциклист врезается в автомобиль, отлетает на несколько метров и падает на асфальт. В момент столкновения мотоциклист пролетел над автомобилем и упал в нескольких метрах от места ДТП. Пострадавшего госпитализировали в Елизаветинскую больницу со средними травмами. По сообщениям свидетелей ДТП, мужчина выжил, серьезных травм не получил, однако байк восстановлению не подлежит.

Похожее ДТП произошло 31 мая в Москве. Байкер на большой скорости врезался в автомобиль такси на юге Москвы и погиб на месте от полученных травм. Машина такси поворачивает налево, не уступив дорогу байкеру, который двигался на большой скорости.

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