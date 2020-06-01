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В Подмосковье задержали подозреваемую в краже украшений и телефонов из квартиры

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Полицейские в Московской области задержали 37-летнюю местную жительницу по подозрению в совершении кражи духов, ювелирных украшений и телефонов из квартиры. Об этом 1 июня сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Жактовской улице в Ногинске. По данным следствия, злоумышленница позвонила в дверь квартиры, которую открыл девятилетний мальчик. Женщина выяснила, что родителей нет дома, и попросила попить воды. Пока ребенок ходил на кухню, та направилась в комнату, где украла два мобильных телефона, духи и ювелирные украшения. После этого, выпив воды, она скрылась. Уточняется, что в отношении ребенка противоправных деяний совершено не было.

Оперативники изучили камеры видеонаблюдения в подъезде дома и установили подозреваемую в совершении преступления. Женщину задержали на одной из улиц Ногинска. В ходе обыска при ней обнаружили один из похищенных телефонов. Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемую заключили под стражу. Устанавливается, была ли женщина причастна к аналогичным преступлениям на территории Богородского городского округа, пишет агентство городских новостей «Москва».

29 мая сообщалось, что в центре Москвы у доставщика еды украли велосипед. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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