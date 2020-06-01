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Кинологи назвали подходящие детям породы собак

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Фото: Depositphotos
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Специалисты Российской кинологической федерации (РКФ) составили список из пяти пород собак, которые больше всего подходят в качестве компаньона для детей, сообщает РЕН ТВ.

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Данные рекомендации кинологи приурочили ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В РКФ посоветовали выбирать для детей дружелюбных и игривых собак. При этом пес должен проявлять умеренную активность и не требовать сложного ухода. Кроме того, ребенок и питомец должны совпадать темпераментами.

Под эти критерии подходят такие породы, как брюссельский гриффон, вельш-корги пемброк, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, пудель или шелти. Кроме того, все представители данных пород отличаются небольшим размером.

Ранее специалисты медицинского факультета университета Джона Хопкинса пришли выводу, что собаки в доме помогают ребенку вырасти психически устойчивым.

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