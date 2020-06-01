Прямой эфир

Объяснена уникальность нового российского препарата от герпеса

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не имеющий мировых аналогов препарат от герпеса, в основе которого лежит фуллерен С60, создан в России. Речь об уникальной форме углерода. Разработал новинку коллектив сотрудников Института иммунологии России совместно с исследователями из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Нами был разработан биосовместимый способ получения водного раствора (дисперсии) фуллерена без применения токсичных органических растворителей, в основе которого лежит мягкая водная ультрафильтрационная технология, что делает его пригодным для использования в медицине. Далее на основе полученного раствора был разработан препарат, обладающий биологической активностью», — сообщил директор института иммунологии Муса Хаитов.

Было показано, что субстанция проявляет выраженную противовирусную активность в отношении герпетической инфекции. Препарат не токсичен (в отличие от представленных на рынке), принцип его действия основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями. Кроме того, он способен ускорять регенеративные процессы в коже, что важно в рамках терапии патологий кожи.

Лекарство прошло клинические испытания и в скором времени выйдет на рынок в форме крема.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФМБА представит отчет об эффективности препарата «Мефлохин» до 20 мая
Названы сроки поступления российского лекарства от COVID-19 в больницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020