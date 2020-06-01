Объяснена уникальность нового российского препарата от герпеса

Не имеющий мировых аналогов препарат от герпеса, в основе которого лежит фуллерен С60, создан в России. Речь об уникальной форме углерода. Разработал новинку коллектив сотрудников Института иммунологии России совместно с исследователями из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Нами был разработан биосовместимый способ получения водного раствора (дисперсии) фуллерена без применения токсичных органических растворителей, в основе которого лежит мягкая водная ультрафильтрационная технология, что делает его пригодным для использования в медицине. Далее на основе полученного раствора был разработан препарат, обладающий биологической активностью», — сообщил директор института иммунологии Муса Хаитов.

Было показано, что субстанция проявляет выраженную противовирусную активность в отношении герпетической инфекции. Препарат не токсичен (в отличие от представленных на рынке), принцип его действия основан на препятствовании взаимодействия вируса с внутриклеточными мишенями. Кроме того, он способен ускорять регенеративные процессы в коже, что важно в рамках терапии патологий кожи.

Лекарство прошло клинические испытания и в скором времени выйдет на рынок в форме крема.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Уязвимая язва: создан первый нетоксичный препарат против герпеса