Киркоров похвастался новым ремонтом

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram продемонстрировал свежий ремонт в комнате своего семилетнего сына Мартина.

Исполнитель опубликовал видео, на котором «как по-волшебству» ремонтный беспорядок со стройматериалами превращается в красивую уютную комнату в теплых светлых тонах, отмечает телеканал «360».

«Ремонт за мгновение! Комната всего за 10 дней кардинально изменилась! Спасибо профессионалам и мастерам своего дела за красоту, оперативность и яркие эмоции!» — написал певец.

Внимательные подписчики заметили, что кровать для Мартина стоит около миллиона рублей. Некоторые отметили, что комната больше напоминает не детскую для мальчика, а номер в гостинице. Также в комнате присутствуют полки с футбольными мячами, поскольку сын Киркорова увлекается футболом. Поклонники певца отметили, что Киркоров обладает прекрасным вкусом и ему следует делиться своими дизайнерскими фантазиями с поклонниками, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как пишет сайт kp.ru, Филипп Киркоров сейчас проводит время на даче, занимается спортом, общается с детьми и контролирует стройку домашнего театра. Как рассказал поклонникам певец, он планирует на улице сделать летнюю сцену для семейных праздников, чтобы гости (а преимущественно среди них — коллеги по сцене), могли у него дома не только закусить, но и спеть.

25 мая сообщалось, что суд взыскал с Филиппа Киркорова 2,3 млн рублей задолженности перед строительной фирмой, занимавшейся ремонтом загородного дома артиста.