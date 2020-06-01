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ФАС усомнилась в правомерности «антивирусного» предложения Microsoft

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Фото: Global Look Press/Svancara Petr/CTK
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усомнилась в правомерности антивирусного предложения компании Microsoft, которая готова дать российским органам власти полугодовой бесплатный доступ к своим программным продуктам и сервисам. Если госструктуры примут предложение, подобное решение можно будет расценить как нарушение законодательства в сфере конкуренции и импортозамещения ПО. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, принимая предложения от бизнеса, органам власти следует руководствоваться принципами, по которым любые формы ограничения конкуренции не допускаются.

«Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков», — сказал Анатолий Голомолзин.

В конце апреля Microsoft предложила правительству РФ для работы в условиях коронавируса использовать продукты корпорации, в том числе облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, решения в области медицины, кибербезопасности и прогнозной аналитики. В частности, руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязь с инициативой организовать для госструктур бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams.

В пресс-службе Microsoft в России пояснили «Известиям», что таким образом корпорация принимает практические меры для того, чтобы помочь государствам, компаниям и общественным организациям справиться с последствиями неблагоприятной ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса.

Помимо обращения в Минкомсвязи, Microsoft направила письмо в правительство РФ. В пресс-службе кабмина не стали комментировать «Известиям» детали служебной переписки.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Пакет не нужен: ФАС усомнилась в правомерности антивирусного предложения

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