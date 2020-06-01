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В Москве выпало 185% месячной нормы осадков за три дня

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве за три дня выпало около 185% месячной нормы осадков. Об этом рассказали в метеобюро Москвы в воскресенье, 31 мая.

По данным столичного метеорологического ведомства, в городе с пятницы обрушилось 95 мм осадков при месячной норме для мая в 51 мм. Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ, передает «Интерфакс».

В ночь на 1 июня жителей столицы вновь ожидает дождь. Днем температура воздуха в Москве составит до +14 градусов, ожидается небольшой дождь. Прогнозируется усиление скорости ветра до 17 м/с.

До 22:00 вторника 2 июня в Москве и Подмосковье будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о возвращении теплой погоды в столицу в конце недели.

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