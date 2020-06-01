Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

Американский астронавт Даг Херли во время перехода с космического корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию ударился головой. Информацию подтвердили в NASA.

Как объяснил на брифинге замруководителя пилотируемой программы космического агентства Стив Стич, иногда такое случается, так как после нахождения в небольшом корабле, астронавтам требуется время для привыкания к условиям МКС.

«Он в порядке, он отлично выглядел на пресс-конференции», — отметил Стич.

Во время трансляции стыковки и перехода астронавтов на МКС было видно, что Херли периодически держится за голову. С правой стороны лба у него виден большой красный след. Другие члены экипажа МКС во время пресс-конференции передали ему салфетку, которой Херли вытер лоб.

Второй прибывший на Crew Dragon астронавт NASA Боб Бенкен во время сеанса видеосвязи рассказал о впечатлениях от полета на первом за девять лет американском пилотируемом корабле.

По его словам, Crew Dragon «фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту».

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. 31 мая корабль штатно пристыковался к МКС в автоматическом режиме.