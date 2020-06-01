Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики предупредили о порывистом ветре до 2 июня в Москве и области

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом 31 мая сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение специалистов из-за ветра в регионе будет действовать до 11:00 вторника, 2 июня, пишет РИАМО.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает «Москва 24», в понедельник, 1 июня, температура воздуха в Москве составит до +14 градусов. В течение дня ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Прогнозируется усиление ветра до 17 м/с.

31 мая в МЧС рассказали о последствиях дождей в Московской области. Свыше 120 приусадебных участков и больше 20 дачных домов оказались подтоплены из-за ливня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве сильный ветер повалил более 60 деревьев за сутки
Почти 40 гаражей подтопило из-за дождя на северо-западе Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020