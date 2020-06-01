Синоптики предупредили о порывистом ветре до 2 июня в Москве и области

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом 31 мая сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение специалистов из-за ветра в регионе будет действовать до 11:00 вторника, 2 июня, пишет РИАМО.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Как напоминает «Москва 24», в понедельник, 1 июня, температура воздуха в Москве составит до +14 градусов. В течение дня ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Прогнозируется усиление ветра до 17 м/с.

31 мая в МЧС рассказали о последствиях дождей в Московской области. Свыше 120 приусадебных участков и больше 20 дачных домов оказались подтоплены из-за ливня.