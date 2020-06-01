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Вирусолог назвал эффективное средство защиты от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лучше всего от коронавирусной инфекции могут защитить строительные респираторы, заявил в воскресенье, 31 мая, ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

Бремя выдоха: здоровым людям маски нужнее, чем уже заразившимся
Распространить инфекцию через защитные повязки оказалось легче, чем считалось ранее

Специалист отметил, что вирус распространятся с помощью микрокапель, которые вылетают при чихании, кашле или разговоре. По его словам, поры медицинской маски защитят от капель, однако могут пропускать через себя вирусные частницы.

«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли», — рассказал Ларичев радиостанции «Говорит Москва».

Он также добавил, что респираторы плотнее сидят на лице.

27 мая власти Москвы объявили об ужесточении масочного режима с 1 июня. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

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