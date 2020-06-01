Прямой эфир
Сюжет:

В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня.

Шагайте по Москве: по каким правилам будут гулять жители столицы
Соблюдение санитарных и гигиенических норм позволит избежать второй волны эпидемии, считают эксперты

Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.

В общей сложности в Москве на 31 мая выявлен 180 791 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 80 179 человек.

29 мая заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве наблюдается большой спрос на тестирование на COVID-19.

коронавирус в России

Кроме того, накануне стало известно, что Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции — «Авифавир». Он поступит в больницы страны уже 11 июня. По оценкам разработчиков, его эффективность составляет 80%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Московские парки подготовили для открытия с 1 июня
Индекс самоизоляции в Москве на утро субботы составил 3,0 балла

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020