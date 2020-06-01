В Москве за сутки скончались 76 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на COVID-19, сообщили в оперштабе 1 июня.

Таким образом, количество жертв заболевания увеличилось до 2553. При этом за последние 24 часа в столице выздоровели 1855 пациентов.

В общей сложности в Москве на 31 мая выявлен 180 791 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 80 179 человек.

29 мая заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве наблюдается большой спрос на тестирование на COVID-19.

Кроме того, накануне стало известно, что Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции — «Авифавир». Он поступит в больницы страны уже 11 июня. По оценкам разработчиков, его эффективность составляет 80%.

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