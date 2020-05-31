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Песков рассказал подробности проведения парада Победы в Москве

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Президент России Владимир Путин и приглашенные на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости будут следить за парадом 24 июня с трибуны, рассказал 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Чеканя шаг: 24 июня в Москве состоится военный парад
В этот день 75 лет назад по Красной площади строем прошли победители фашизма

По его словам, мероприятие будет проходить в «максимально обычном режиме». Президент и гости будут на трибуне, в том числе и лидеры зарубежных стран.

Песков также выразил надежду, что ко времени проведения парада введенные из-за коронавируса ограничения практически исчезнут.

Свое прибытие в Москву уже подтвердили президенты Киргизии, Сербии.

26 мая Владимир Путин объявил о переносе проведения парада Победы на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Также президент предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Праздничные мероприятия пройдут в 28 городах России. В Москве парад начнется в 10 утра на Красной площади. В 22:00 прогремит традиционный салют.

Ранее специалисты отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

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