Песков рассказал подробности проведения парада Победы в Москве

Президент России Владимир Путин и приглашенные на празднование 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне гости будут следить за парадом 24 июня с трибуны, рассказал 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие будет проходить в «максимально обычном режиме». Президент и гости будут на трибуне, в том числе и лидеры зарубежных стран.

Песков также выразил надежду, что ко времени проведения парада введенные из-за коронавируса ограничения практически исчезнут.

Свое прибытие в Москву уже подтвердили президенты Киргизии, Сербии.

26 мая Владимир Путин объявил о переносе проведения парада Победы на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Также президент предложил провести акцию «Бессмертный полк» 26 июля.

Праздничные мероприятия пройдут в 28 городах России. В Москве парад начнется в 10 утра на Красной площади. В 22:00 прогремит традиционный салют.

Ранее специалисты отметили, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.