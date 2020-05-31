Чемпионат по алгоритмическому программированию прошел в дистанционном режиме

31 мая в дистанционном режиме состоялся чемпионат по алгоритмическому программированию “Открытый финал Московских тренировок”. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования МФТИ.

В турнире, организаторами которого выступили МФТИ и Физтех-Союз при поддержке гранта Мэра Москвы в партнёрстве с компаниями JetBrains и Skyeng, победила команда из МГУ им. М.В. Ломоносова Nonames. На втором месте финишировала команда Scrubs из Национального университета Сингапура. На третьем месте оказались студенты индонезийского Университета Бина Нусантара Kth-D Hyperdodecaplex. Четвёртое место заняла школьная команда из представителей СУНЦ МГУ, московской школы №2007 и школы ЦПМ.

Участникам соревнования было предложено решить 13 алгоритмических задач за 5 часов. Онлайн-чемпионат был командным, до трёх человек в каждой. В связи с режимом самоизоляции можно было не собираться в одном месте, а совещаться дистанционно. После соревнования состоялся разбор задач и объявление победителей.

Соревнование стало завершающим этапом восьмимесячного образовательного проекта по программированию для столичных студентов, и было открыто для всех желающих. В онлайн-чемпионате приняли участие 900 студентов, школьников и выпускников из 25 стран.