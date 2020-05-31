Еще 100 российских военнослужащих вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки еще 100 военнослужащих Минобороны России вылечились от коронавируса. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 3597 человек, говорится в сообщении военного ведомства в воскресенье, 31 мая.

Также за последние 24 часа выздоровели 24 человека гражданского персонала, общее число выздоровевших достигло 303 человек.

На текущий день в армии остается 1506 человек с положительным тестом на коронавирус.

30 мая Минобороны сообщало о 3497 выздоровевших военных и 18 сотрудниках гражданского персонала.

26 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что все российские военные медики, помогавшие в борьбе с коронавирусной инфекцией в Европе, здоровы.

Кроме того, он заявил, что до конца июля завершатся клинические исследования вакцины против коронавируса, которую разрабатывают в России с участием военных.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

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