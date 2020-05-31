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В Челябинской области отменили карантин для прибывающих из Москвы

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Власти Челябинской области отменили обязательный двухнедельный карантин для тех, кто приезжает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в официальной группе региональной администрации во «ВКонтакте».

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Распоряжение об отмене карантина подписал губернатор области Алексей Текслер. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме этого, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи коронавирусной инфекции.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов. Число новых случаев в Москве за последние 24 часа — 2595.

Всего за период с начала пандемии в России выявлено 405 843 случая коронавируса, 4693 пациента умерли, выздоровели 171 883 человека.

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