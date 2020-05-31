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Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови. Об этом в воскресенье, 31 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Совсем недавно стало понятно, что это иной патогенез, <...> связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора также уточнила, что еще месяц назад врачи не имели сведений о том, какое влияние коронавирус оказывает на организм человека в период клинических проявлений.

По ее словам, и в настоящее время об инфекции известно далеко не всё.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом в 84 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов.

Всего за период с начала пандемии в России выявлено 405 843 случая коронавируса, 4693 пациента умерли, выздоровели 171 883 человека.

квАктуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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