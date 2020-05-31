В Подмосковье разрешили посещать храмы

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила прихожанам посещать храмы во внебогослужебное время. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Также прихожанам разрешено участвовать в богослужениях, проводимых на улице, при соблюдении всех санитарных предписаний, цитирует митрополита «РИА Новости».

7 июня, в праздник Святой Троицы, митрополит Ювеналий собирается отслужить молебен на соборной площади Коломны. Он отметил, что очень рад появлению такой возможности, а прихожане «истомились по совместной молитве».

С 13 апреля храмы Русской православной церкви во всех епархиях России проводят богослужения без присутствия прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Аналогичные ограничения действуют в культовых учреждениях других религий.

По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

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