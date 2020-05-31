Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий из Львова Остап Дроздов в воскресенье, 31 мая, в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Республики Крым и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

«Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы всё», — заявил Дроздов.

По мнению телеведущего, любые торговые или коммунальные отношения с ДНР и ЛНР являются «финансированием терроризма», а списание долгов по коммунальным услугам жителям этих республик он считает недопустимым.

Он также заявил, что является сторонником «тотальной, безальтернативной блокады» этих территорий.

26 мая Дроздов оскорбил украинцев, назвав их «паскудными и орусевшими». Он заявил, что украинцев испортили «технологии Кремля», и граждане Украины, привыкнув «жить в оккупации», не стремятся к построению национального пространства.